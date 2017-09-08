Прохоров не рассматривает предложения о продаже клуба НБА "Бруклин"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Михаил Прохоров не рассматривает предложения о продаже акций, исключающие участие в капитале клуба на несколько лет вперед. Об этом ТАСС сообщил представитель российского бизнесмена.
Ранее американская газета New York Post сообщила о том, что Прохоров готов продать "Бруклин". Он рассчитывает сначала продать миноритарную долю акций клуба, предоставив при этом возможность приобрести весь клуб в течение последующих нескольких лет.
"Мы получили несколько предложений по покупке части или полного пакета акций "Нетс". Мы не рассматриваем предложения, которые исключают наше участие в капитале "Нетс" на несколько лет вперед. Михаил продолжает всецело поддерживать команду", - сказал представитель Прохорова.
Прохоров купил 80 процентов акций клуба в 2009 году, который тогда назывался "Нью-Джерси Нетс". В мае 2010 года сделку одобрила НБА. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагавшуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил свое название и эмблему.