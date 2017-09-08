Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бой Гассиев - Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет 21 октября в США

Спорт
8 сентября, 19:49 UTC+3 ТАСС

Россиянин также будет защищать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский боксер Мурат Гассиев (в центре)

Российский боксер Мурат Гассиев (в центре)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 8 сентября. Поединок между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обязательным претендентом на титул поляком Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Бой пройдет на стадионе Prudential Center.

В июле в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой своих соперников узнали Гассиев и другой российский боксер Дмитрий Кудряшов. Бой Кудряшова и "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинца Юниера Дортикоса, запланированный на 23 сентября, также пройдет в рамках 1/4 финала турнира, титул кубинца будет стоять на кону поединка.

Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

В послужном списке 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, 35-летнего Влодарчика - 53 победы (37 нокаутом), три поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе
2
Посол РФ в США: хочется верить, что США реализуют желание прекратить политику контрмер
3
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
4
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься
5
Путин поручил российским IT-компаниям переходить на отечественное ПО
6
СМИ: в центре Киева взорвался автомобиль
7
Один человек погиб при взрыве автомобиля в центре Киева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама