Бой Гассиев - Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет 21 октября в США

ТАСС, 8 сентября. Поединок между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обязательным претендентом на титул поляком Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Бой пройдет на стадионе Prudential Center.

.@WBSuperSeries feat. Murat Gassiev & Krzysztof Wlodarczyk will be at The Rock on Oct. 21. are ON SALE NOW! https://t.co/VUy78EO8ir — Prudential Center (@PruCenter) 8 сентября 2017 г.

В июле в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой своих соперников узнали Гассиев и другой российский боксер Дмитрий Кудряшов. Бой Кудряшова и "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинца Юниера Дортикоса, запланированный на 23 сентября, также пройдет в рамках 1/4 финала турнира, титул кубинца будет стоять на кону поединка.

Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

В послужном списке 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, 35-летнего Влодарчика - 53 победы (37 нокаутом), три поражения.