Теннисисты Ройер и Текэу стали победителями US Open в парном разряде

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ТАСС, 8 сентября. Голландец Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу победили испанцев Фелисиано и Марка Лопесов в финальном матче US Open по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн) в парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.
Ройер и Текэу, "посеянные" на соревнованиях под 12-м номером, победили братьев Лопесов (11) в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
В 2015 году Ройер и Текэу в паре стали победителями Уимблдона - другого турнира серии Большого шлема.
В прошлом году на кортах Нью-Йорка парный разряд выиграли бразилец Бруно Соарес и британец Джейми Маррей.