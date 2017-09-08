Московское "Динамо" на днях подпишет новый контракт с хоккеистом Терещенко

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" в ближайшие дни подпишет контракт с нападающим Алексеем Терещенко. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Владимир Воробьев.

"Мы ждем его, такой профессионал нужен команде. Думаю, со дня на день он подпишет контракт", - сказал Воробьев.

В составе "Динамо" Терещенко становился чемпионом России в 2000 и 2005 годах. Игрок выступал за "Динамо" с 1998 по 2005 год, вернувшись снова в команду в 2014-м. Нынешним летом 36-летний Терещенко вместе с остальными игроками команды стал неограниченно свободным агентом после смены юридической структуры клуба. Ранее клуб сообщил, что приступит к переговорам с игроком после того, как он восстановится после травмы.

"Динамо" в пятницу уступило ЦСКА со счетом 1:3 и прервало свою пятиматчевую победную серию. "Сегодня получился хороший матч, несмотря на результат, претензий к ребятам нет, какие-то ошибки подвели. Играли четвертый матч на выезде, в третьем периоде ЦСКА нас дожал и где-то не хватило сил. Могу похвалить [вратаря] Бочарова, хороший матч провел", - отметил Воробьев.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил высокую реализацию у своих игроков в матче с "Динамо". "Игра была интересной, понимали, что у них ["Динамо"] четвертый матч на выезде. Нужно было ждать своих моментов, дождались и реализовали их", - сказал специалист.

Хоккеисты "Динамо" в следующем матче сыграют дома с магнитогорским "Металлургом" 11 сентября. ЦСКА в этот же день сыграет на выезде с пекинским "Куньлунем".