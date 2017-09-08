Капризов: ЦСКА показал хорошую и организованную игру в третьем периоде матча с "Динамо"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА сумел добиться победы над московским "Динамо" за счет организованной игры в третьем периоде. Такое мнение журналистам высказал нападающий ЦСКА Кирилл Капризов.

В пятницу ЦСКА дома обыграл бело-голубых со счетом 3:1.

"ЦСКА показал хорошую организацию игры и правильно действовал в конце третьего периода. Рад, что удалось забить, но в то же время отмечу вратаря соперника, он хорошо себя показал в этом матче", - сказал Капризов.

В свою очередь, голкипер бело-голубых Иван Бочаров отметил, что "Динамо" в этой встрече немного не повезло.

"Думаю, что сегодня не хватило немного везения, но, несмотря на поражение, благодарен партнерам по команде. Могли зацепить ничью и перевести игру в овертайм, но, к сожалению, не получилось. Сложно говорить о правильности второй шайбы, но, видимо, судьям виднее", - сообщил он.

Армейцы занимают второе место в таблице Западной конференции с 19 очками. "Динамо" идет третьим, набрав 16 очков. В следующем матче ЦСКА 6 сентября сыграет в гостях с пекинским "Куньлунем", динамовцы примут магнитогорский "Металлург".