Бухарест примет чемпионат Европы по борьбе 2019 года

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ТАСС, 8 сентября. Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2019 года пройдет в столице Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).
Точные даты проведения турнира будут объявлены позднее.
Также стало известно, что Пермь примет чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов в 2018 году.
Ранее бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в Каспийске.