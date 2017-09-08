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Бухарест примет чемпионат Европы по борьбе 2019 года

Спорт
8 сентября, 23:27 UTC+3 ТАСС

Также было объявлено, что Пермь примет чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов в 2018 году

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ТАСС, 8 сентября. Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2019 года пройдет в столице Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Точные даты проведения турнира будут объявлены позднее.

Также стало известно, что Пермь примет чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов в 2018 году.

Ранее бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в Каспийске.

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