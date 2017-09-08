"Халл" Слуцкого пропустил пять безответных мячей от "Дерби" в матче чемпионшипа

ТАСС, 8 сентября. "Халл" потерпел разгромное поражение от "Дерби" со счетом 0:5 в гостевом матче шестого тура чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Матей Выдра (15-я и 34-я минуты), Кертис Дэвис (38), Брэдли Джонсон (45, 58).

Главным тренером "Халла" является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

"Халл" после шести туров имеет в активе семь очков и занимает десятое место в турнирной таблице. "Дерби" с 10 очками идет на четвертом месте.

В следующем туре "Халл" 13 сентября в гостях сыграет с "Фулхэмом", днем ранее "Дерби" проведет домашний матч против "Ипсвича".