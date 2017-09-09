Обладательница серебра ЧМ в ските Шакирова ставила задачу завоевать золото

ДМИТРОВ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Россиянка Альбина Шакирова ставила задачу победить на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове, в дисциплине скит. Об этом она рассказала журналистам после завоевания серебряной медали турнира.

Победу в ските одержала американка Дания Джо Виззи, третье место заняла киприотка Андри Элефтериу. Также Шакирова в составе сборной России вместе с Анастасией Крахмалевой и Надеждой Коноваловой завоевала бронзу в командном ските.

"Я с утра уже проснулась с повышенным пульсом, конечно, передо мной стояла задача завоевать золото. К сожалению, чуть-чуть не хватило, но я безумно рада, что справилась с волнением. По ходу стрельбы я вспомнила фразу из фильма: "Делай движение ради движения, а не ради победы". Очень классный фильм, хоть и не помню, как называется ("Мирный воин" - прим. ТАСС)", - отметила спортсменка.

"Огромное спасибо всем болельщикам, у меня мурашки бегали по коже от их оваций. Я просто наслаждалась обстановкой в финале. "Когда я поняла, что нас осталось трое, тогда у меня включился мозг: "У меня медаль, но надо идти выше". Когда остались вдвоем (с Виззи), то мысль была одна - все двери к золоту открыты, до этого момента я была вся в работе, отключившись от потусторонних мыслей", - сообщила Шакирова.

"Спасибо девочкам, у нас с ними есть девиз - "один за всех и все за одного". Бронза в команде - это очень здорово и дорогого стоит", - прокомментировала Шакирова бронзу в командном турнире в ските.

Старший тренер сборной России по стрельбе в упражнении скит Олег Тишин назвал прошедший день удачным для команды. "Стрелковый союз способствовал тому, чтобы мы могли регулярно проводить сборы, благодаря чему мы достигли результата, хотя всегда хочется лучшего. Альбина сегодня была рядом с золотом, думаю, в будущем у нее все получится, она показала бойцовский характер, порадовала зрителей и всю страну", - отметил тренер.