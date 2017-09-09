Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн по иску семьи российского боксера Абдусаламова

Спорт
9 сентября, 4:16 UTC+3 ТАСС

Семья боксера обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга спортсмена

Поделиться
Материал из 1 страницы
Магомед Абдусаламов

Магомед Абдусаламов

© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 9 сентября. Власти штата Нью-Йорк согласились выплатить $22 млн семье российского боксера Магомеда Абдусаламова, проходящего в США реабилитацию после получения тяжелой черепно-мозговой травмы; соглашение сторон было одобрено в пятницу судьей Джанетт Родригес- Морик. Об этом сообщает телеканал ESPN.

"Я бы отдала все деньги, только чтобы вновь видеть Магомеда таким, каким он был раньше, - сказала супруга боксера Баканей Абдусаламова. - Но это так не работает, на эти деньги нельзя купить счастье, которое у нас было".

2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил в комплексе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть.

Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре. В середине сентября 2014 года спортсмен был выписан. Сейчас он остается парализованным с правой стороны и не может ходить, его речь в основном ограничивается бормотаниями.

В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн на власти штата Нью- Йорк и руководство Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у Абдусаламова в результате полученной на ринге травмы. В иске говорилось, что в случае своевременной остановки боя травм можно было бы избежать.

36-летний Абдусаламов провел на профессиональном ринге 19 поединков, одержал 18 побед (все нокаутом) и потерпел одно поражение.

Смотрите также

Боксер Магомед Абдусаламов не планирует возвращаться в Россию и продолжит лечение в США

Боксер Абдусаламов, восстанавливающийся после травмы, стал самостоятельно принимать пищу

Российский боксер Магомед Абдусаламов переведен из больницы в реабилитационный центр

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн по иску семьи российского боксера Абдусаламова
2
Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма в российском гражданстве
3
Ураган "Ирма" перед приближением к Флориде достигнет максимальной категории силы
4
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
5
Российские туристы эвакуированы с курортов Кубы из-за урагана "Ирма"
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
В регионах России наступает день тишины перед выборами 10 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама