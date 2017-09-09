Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн по иску семьи российского боксера Абдусаламова

ТАСС, 9 сентября. Власти штата Нью-Йорк согласились выплатить $22 млн семье российского боксера Магомеда Абдусаламова, проходящего в США реабилитацию после получения тяжелой черепно-мозговой травмы; соглашение сторон было одобрено в пятницу судьей Джанетт Родригес- Морик. Об этом сообщает телеканал ESPN.

"Я бы отдала все деньги, только чтобы вновь видеть Магомеда таким, каким он был раньше, - сказала супруга боксера Баканей Абдусаламова. - Но это так не работает, на эти деньги нельзя купить счастье, которое у нас было".

2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил в комплексе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть.

Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре. В середине сентября 2014 года спортсмен был выписан. Сейчас он остается парализованным с правой стороны и не может ходить, его речь в основном ограничивается бормотаниями.

В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн на власти штата Нью- Йорк и руководство Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у Абдусаламова в результате полученной на ринге травмы. В иске говорилось, что в случае своевременной остановки боя травм можно было бы избежать.

36-летний Абдусаламов провел на профессиональном ринге 19 поединков, одержал 18 побед (все нокаутом) и потерпел одно поражение.