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Гребчиха Орябинская сообщила, что ее экипаж верит в участие в чемпионате мира в США

Спорт
9 сентября, 8:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

В состав сборной России на мировое первенство включены 38 гребцов, 18 из которых до сих пор не получили визы

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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Российская женская четверка без рулевого до последнего будет надеяться, что сможет получить визы и выступить на чемпионате мира по академической гребле в американском Сарасоте (штат Флорида). Об этом ТАСС сообщила одна из членов экипажа Елена Орябинская.

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Чемпионат мира пройдет с 24 сентября по 2 октября. Четверка без рулевого в составе Орябинской, Анастасии Тихановой, Алевтины Савкиной и Екатерины Потаповой до сих пор не получила американские визы для участия на турнире.

"Мы постоянно общаемся друг с другом и делимся своими впечатлениями о происходящем. Стараемся поддерживать друг друга, если кто-то говорит, что мы не поедем на чемпионат мира, найдется кто-то, кто ответит, что обязательно попадем на турнир, надо верить до последнего. Если находится в этой ситуации одному, то можно просто сойти с ума от напряжения и нервов, когда ты с командой, то легче справляться", - рассказала Орябинская.

На июльском Кубке мира в Люцерне женская четверка без рулевого завоевала серебряные медали. "В техническом и физическом плане, в сравнении с выступлением на Кубке мира в Люцерне, мы еще выросли и прибавили. Если будем участвовать на чемпионате мира, то точно сможем побороться за призы", - отметила Орябинская.

В состав сборной России на мировое первенство включены 38 гребцов, 18 из которых до сих пор не получили визы. Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновилась 1 сентября, но только в Москве, как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации гребного спорта России, собеседования спортсменов в посольстве США были перенесены на неопределенный срок. Главный тренер национальной команды Николай Спинев отметил, что вопрос с участием 18 российских гребцов в чемпионате решится в ближайшие дни.

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