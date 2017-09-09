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Боксер Лебедев готов провести бой с Мальдонадо, но ждет от него предложения

Спорт
9 сентября, 9:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее бразильский боец ММА заявил ТАСС о своем желании провести бой против россиянина по правилам бокса

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Денис Лебедев

Денис Лебедев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев готов провести бой с бразильцем Фабио Мальдонадо и ждет от него предложения по поединку. Об этом ТАСС сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов.

"Мальдонадо показал себя как боец с хорошими боксерскими навыками, - сказал Корнилов. - Денис готов выйти в ринг с любым соперником. Лебедев является чемпионом мира, и желающих попытаться забрать у него титул немало, поэтому хотелось бы получить предложение от команды Мальдонадо , которое могло бы нас заинтересовать".

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Мальдонадо заявил ТАСС о своем желании провести бой против Лебедева по правилам бокса.

Мальдонадо известен в России своим поединком против Федора Емельяненко, который в июне 2016 года завершился победой россиянина по очкам. Помимо боев в ММА, 37-летний Мальдонадо имеет в своем активе 25 побед (24 - нокаутом) при отсутствии поражений в профессиональном боксе.

На счету Лебедева 30 побед (22 - нокаутом) и два поражения на профессиональном ринге.

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