Готовность стадиона ЧМ-2018 в Волгограде составляет 72-76%

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Стадион "Волгоград Арена" на 45 тыс. мест, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года, готов на 72-76%. Сдать объект в эксплуатацию строители планируют в апреле 2018 года, сообщил журналистам директор проекта строительства арены Сергей Камин.

"Готовность арены составляет 72-76%. У нас есть два этапа: пуск в эксплуатацию - это апрель 2018, сдача строительного комплекса работ, включая благоустройство, - это 27 ноября 2017 года", - сказал Камин.

Он добавил, что сейчас на стадионе завершается посев газона, идет подготовка к пуску тепла. Двукратная олимпийская чемпионка, посол чемпионата мира от Волгограда Елена Исинбаева накануне ознакомилась с ходом работ на объекте и заметила, что стадион строится "быстро и качественно", а поиграть на нем в футбол "теперь будет мечтой каждого футболиста города".

"То, что этот стадион будет мотивировать наших ребят заниматься футболом, это однозначно. А самое главное, что в целом это даст толчок развитию футбола, поскольку помимо этого стадиона здесь строится много разминочных, тренировочных полей к ЧМ. Как мне сказали, будут открыты легкоатлетические дорожки на разминочных стадионах, что для нас, конечно, тоже большая радость", - добавила Исинбаева.

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта - 16,2 млрд рублей. После чемпионата мира "Волгоград-Арена" станет базой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.

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