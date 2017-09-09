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Сулейманов: состояние боксера Абдусаламова остается без больших изменений

Спорт
9 сентября, 10:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Боксер остается парализованным с правой стороны и не может ходить

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Магомед Абдусаламов

Магомед Абдусаламов

© AP/Gregory Payan

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Состояние российского боксера Магомеда Абдусаламова, проходящего в США реабилитацию после получения тяжелой черепно-мозговой травмы, стабильное и не имеет больших изменений. Об этом ТАСС сообщил друг спортсмена Аминулла Сулейманов.

Ранее стало известно, что власти штата Нью-Йорк согласились выплатить $22 млн семье Абдусаламова, соответствующее соглашение сторон было одобрено в пятницу судьей Джанетт Родригес-Морик.

"В состоянии [Абдусаламова] нет больших изменений. Честно говоря, все детально я не знаю, но после всех расходов, долгов и адвокатских процентов, им достанется около $10-12 млн. И эти деньги на руки не даются никому, их будут давать каждый месяц на содержание Маги", - сказал Сулейманов.

2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил в комплексе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть.

Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре. В середине сентября 2014 года спортсмен был выписан. Сейчас он остается парализованным с правой стороны и не может ходить, его речь в основном ограничивается бормотаниями.

В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у Абдусаламова в результате полученной на ринге травмы. В иске говорилось, что в случае своевременной остановки боя травм можно было бы избежать.

36-летний Абдусаламов провел на профессиональном ринге 19 поединков, одержал 18 побед (все - нокаутом) и потерпел одно поражение.

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