Федерация гандбола России не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболисток

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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация гандбола России (ФГР) не обладает информацией о положительных допинг-тестах гандболисток молодежной сборной России (игроки до 19 лет). Об этом ТАСС заявил первый вице-президент ФГР Андрей Лавров.
Ранее пресс-служба Европейской гандбольной федерации сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы в Словении.
"Пока у меня нет такой информации", - сказал Лавров.
Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.