Федерация гандбола России не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболисток

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация гандбола России (ФГР) не обладает информацией о положительных допинг-тестах гандболисток молодежной сборной России (игроки до 19 лет). Об этом ТАСС заявил первый вице-президент ФГР Андрей Лавров.

Ранее пресс-служба Европейской гандбольной федерации сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы в Словении.

"Пока у меня нет такой информации", - сказал Лавров.

Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.