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Спортивное мероприятие к 870-летию Москвы стартовало в "Лужниках"

Спорт
9 сентября, 11:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Владислав Жуков

В рамках празднования было подготовлено 30 различных площадок, на которых любой желающий может попробовать свои силы в том или ином виде спорта

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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Спортивно-развлекательное мероприятие, приуроченное к празднованию 870-летия Москвы, стартовало на территории спортивного комплекса "Лужники".

В рамках празднования в "Лужниках" было подготовлено 30 различных площадок, на которых любой желающий может попробовать свои силы в том или ином виде спорта. Гостям мероприятия будет доступна возможность принять участие в соревнованиях, среди которых Кубок мэра Москвы по воркауту, Всемирный день подтягиваний, Фестиваль фитнеса и Кубок России по стронгмену, за победу в которых полагаются особые призы. Специальным гостем спортивного праздника станет американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, имеющий также российское гражданство.

Для посетителей с детьми на мероприятии будут предусмотрены отдельные площадки, где гостям будут доступны самокатный парк, игра в настольный теннис, детский "городок" и прочее. Кроме того, желающие смогут посоревноваться в так называемых "семейных стартах". Также в ходе праздника состоится концерт с участием таких известных российских исполнителей, как Noize MC, Макс Корж, гр. "Каста".

Мероприятие проходит с 11:00 до 19:00, вход - свободный.

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