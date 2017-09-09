Спортивное мероприятие к 870-летию Москвы стартовало в "Лужниках"

Федерация гандбола России не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболистокСпорт 9 сентября, 10:53
Допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной РФ на ЧЕ дали положительные результатыСпорт 9 сентября, 10:42
СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу БастеКультура 9 сентября, 10:37
Минобороны ко Дню танкиста опубликовало ролик о работе экипажа танка Т-90Армия и ОПК 9 сентября, 10:36
Для обеспечения запуска "Союза" на оперативные аэродромы перебазирована авиация ЦВОКосмос 9 сентября, 10:15
Сулейманов: состояние боксера Абдусаламова остается без больших измененийСпорт 9 сентября, 10:12
Готовность стадиона ЧМ-2018 в Волгограде составляет 72-76%Спорт 9 сентября, 10:06
Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в ЮгреПроисшествия 9 сентября, 10:01
"Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак РоссииАрмия и ОПК 9 сентября, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Спортивно-развлекательное мероприятие, приуроченное к празднованию 870-летия Москвы, стартовало на территории спортивного комплекса "Лужники".
В рамках празднования в "Лужниках" было подготовлено 30 различных площадок, на которых любой желающий может попробовать свои силы в том или ином виде спорта. Гостям мероприятия будет доступна возможность принять участие в соревнованиях, среди которых Кубок мэра Москвы по воркауту, Всемирный день подтягиваний, Фестиваль фитнеса и Кубок России по стронгмену, за победу в которых полагаются особые призы. Специальным гостем спортивного праздника станет американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, имеющий также российское гражданство.
Для посетителей с детьми на мероприятии будут предусмотрены отдельные площадки, где гостям будут доступны самокатный парк, игра в настольный теннис, детский "городок" и прочее. Кроме того, желающие смогут посоревноваться в так называемых "семейных стартах". Также в ходе праздника состоится концерт с участием таких известных российских исполнителей, как Noize MC, Макс Корж, гр. "Каста".
Мероприятие проходит с 11:00 до 19:00, вход - свободный.