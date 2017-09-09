Российские паралимпийцы победили на турнире по бочче "Москва-2017"

ТАСС, 9 сентября. Россиянка Наталья Кулагина одержала победу на международном молодежном (от 12 до 23 лет) турнире "Москва-2017" по паралимпийской дисциплине бочче в классе ВС-1. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Другой российский спортсмен Руслан Корытин победил в классе ВС-2, а Тимур Алиев стал сильнейшим в классе ВС-4. Англичанин Вильям Арнотт стал первым в классе ВС-3. "Российские спортсмены вышли на международный уровень восемь лет назад, - отметила тренер сборной России Татьяна Кузнецова. - И теперь бочче в нашей стране развивается с геометрической прогрессией, игры регулярно проводятся уже в 32 городах".

Алиев рассказал, что залогом успеха на соревнованиях стала психологическая устойчивость. "В нашей игре очень важен психологический настрой, стабильность. Думаю, я победил в первую очередь благодаря хладнокровию. Кроме того, я серьезно готовился к турниру, разбирал тактику каждого моего потенциального соперника - кто лучше играет на близких дистанциях, у кого лучше получаются дальние броски", - сказал россиянин.

Высокую организацию турнира отметил судья соревнований международного класса англичанин Ричард Эванс. "Большинство международных турниров проводятся для спортсменов от 15 лет, в Алексине смогли выступить наши юниоры от 12 до 15 лет. Я уже во второй раз приезжаю в Алексин и хочу отметить значительный рост уровня судейства. В прошлом году турнир со стороны России судили просто хорошие люди, энтузиасты, а сейчас - это профессионалы, разбирающиеся в правилах, тонко чувствующие специфику игры", - сказал арбитр.

Третье место в классе ВС-1 занял капитан английской сборной Джейб Пик. "Я получил прекрасный опыт перед Открытым чемпионатом Шотландии, в котором планирую участвовать в следующем месяце. Наверное, я был слишком уверен в том, что одержу победу, поэтому завоевал лишь бронзу. Российские игроки стали очень серьезными конкурентами", - заявил спортсмен.

О турнире "Москва-2017"

Турнир "Москва-2017" проходил в городе Алексине Тульской области с 4 по 8 сентября. В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми регионов России, а также члены паралимпийских сборных России, Англии и Азербайджана. "Москва-2017" является единственным международным турниром по бочче, который проходит в России.

Спортсмены соревновались в трех видах - индивидуальном зачете, парах, командах по три человека и в четырех категориях, учитывающих степень поражения опорно- двигательного аппарата игрока. Для многих людей с тяжелой формой ДЦП бочча становится единственным способом найти себя в спорте. К примеру, игроки категории ВС-3 не могут бросить мяч самостоятельно, поэтому используют для броска специальные приспособления: шлемы с удлинителем и лопаткой для контакта с мячом и деревянные желоба, которые задают мячу направление.