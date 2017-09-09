Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Рыбус вернулся из сборной Польши в "Локомотив" с небольшой травмой

Спорт
9 сентября, 11:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, все остальные сборники вернулись в команду в полном здравии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мацей Рыбус

Мацей Рыбус

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Мацей Рыбус вернулся из расположения сборной Польши с небольшой травмой. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Рыбус был вызван в сборную Польши для участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2018 года. 4 сентября полузащитник сыграл за национальную команду во встрече со сборной Казахстана (3:0). В воскресенье "Локомотив" на выезде сыграет в матче девятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".

"Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с "Ахматом", сегодня у нас еще тренировка", - сказал Семин.

"Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой "Анкаран" (4:1), проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с "Ахматом", - добавил тренер.

Учебно-тренировочный сбор "Локомотива" в Австрии проходил с 30 августа по 6 сентября. После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Югре
2
Водитель "КамАЗа" нарушил правила движения, въехав на регулируемый ж/д переезд в ХМАО
3
В допинг-пробах российских гандболисток на молодежном ЧЕ обнаружен мельдоний
4
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
5
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
6
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
7
Обнародована расширенная программа празднования 870-летия Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама