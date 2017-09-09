Футболист Рыбус вернулся из сборной Польши в "Локомотив" с небольшой травмой

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Мацей Рыбус вернулся из расположения сборной Польши с небольшой травмой. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Рыбус был вызван в сборную Польши для участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2018 года. 4 сентября полузащитник сыграл за национальную команду во встрече со сборной Казахстана (3:0). В воскресенье "Локомотив" на выезде сыграет в матче девятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".

"Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с "Ахматом", сегодня у нас еще тренировка", - сказал Семин.

"Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой "Анкаран" (4:1), проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с "Ахматом", - добавил тренер.

Учебно-тренировочный сбор "Локомотива" в Австрии проходил с 30 августа по 6 сентября. После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.