Футболист Рыбус вернулся из сборной Польши в "Локомотив" с небольшой травмой

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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Мацей Рыбус вернулся из расположения сборной Польши с небольшой травмой. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Рыбус был вызван в сборную Польши для участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2018 года. 4 сентября полузащитник сыграл за национальную команду во встрече со сборной Казахстана (3:0). В воскресенье "Локомотив" на выезде сыграет в матче девятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
"Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с "Ахматом", сегодня у нас еще тренировка", - сказал Семин.
"Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой "Анкаран" (4:1), проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с "Ахматом", - добавил тренер.
Учебно-тренировочный сбор "Локомотива" в Австрии проходил с 30 августа по 6 сентября. После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.