Карполь: волейболистки сборной России будут бороться за золото ЧЕ при верной подготовке

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Женская сборная России по волейболу сможет претендовать на золотые медали чемпионата Европы в случае хорошей подготовки. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь.

Сборная России под руководством Владимира Кузюткина в субботу уступила команде Китая в матче Всемирного кубка чемпионов со счетом 0-3. Всего в активе российских волейболисток одна победа и три поражения в данном турнире.

"У сборной нет стабильности, это связано с подготовкой команды, - сказал Карполь. - [Яна] Щербань еще не до конца восстановилась после травмы, а [Татьяна] Кошелева и [Наталия] Гончарова не вполне подготовились, пропустив Гран-при. Сейчас идет целенаправленная подготовка к чемпионату Европы, а проиграли мы только лидерам мирового волейбола, с которыми, впрочем играли на равных. Если мы сможем правильно восстановиться и подготовиться, то будем претендовать на звание чемпиона Европы - главного турнира сезона".

Женский чемпионат Европы по волейболу пройдет в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября. Россиянки на групповом этапе сыграют против команд Болгарии, Турции и Украины. Свои матчи россиянки проведут в Баку.