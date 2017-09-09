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Семин: Эдер хорошо выглядит на поле, "Локомотив" рассчитывает на него

Спорт
9 сентября, 11:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Главный тренер "Локомотива" рассказал, что португальский форвард хорошо выглядел в контрольном матче против словенского "Анкарана"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Эдер хорошо выглядел на поле в товарищеском матче против словенского "Анкарана", теперь московский клуб рассчитывает на футболиста в ближайших играх. Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

29-летний Эдер подписал контракт с "Локомотивом" 23 августа. Затем португалец 30 числа отправился с командой на учебно-тренировочный сбор в Австрию, где сыграл в товарищеском матче против словенского "Анкарана" и забил один гол. Сбор "Локомотива" завершился 6 сентября. В воскресенье железнодорожники на выезде сыграют в матче девятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".

"Эдер в матче со словенской командой выглядел хорошо. Мы рассчитываем на него в ближайших играх. Вполне возможно, уже в завтрашней", - сказал Семин.

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского "Суонси" во французский "Лилль". В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе "Лилля", забив семь мячей и отдав пять результативных передач. В финале чемпионата Европы 2016 года в матче против сборной Франции Эдер забил единственный гол в матче и принес сборной Португалии победу на турнире.

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