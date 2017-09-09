Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробами

Визит делегации УЕФА в Крым переносится на начало октябряСпорт 9 сентября, 12:35
Путин поздравил москвичей с 870-летием столицыОбщество 9 сентября, 12:35
Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробамиСпорт 9 сентября, 12:33
Рогозин: выставка вооружений RAE с 2018 года может быть возвращена в Нижний ТагилАрмия и ОПК 9 сентября, 12:30
Единый день голосования: пресс-конференция "Национального общественного мониторинга"Политика 9 сентября, 12:05
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в ЮгреПроисшествия 9 сентября, 12:05
В допинг-пробах российских гандболисток на молодежном ЧЕ обнаружен мельдонийСпорт 9 сентября, 12:04
Владимир Путин принимает участие в праздновании 870-летия Москвы. ВидеотрансляцияОбщество 9 сентября, 12:01
МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана "Ирма"Происшествия 9 сентября, 11:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация гандбола России (ФГР) разберется в ситуации с положительными допинг-пробами российских гандболисток на молодежном чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил главный тренер женской национальной команды России Евгений Трефилов.
Ранее пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF) сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.
ФГР сообщила, что в пробах россиянок обнаружен мельдоний.
"Ну что же теперь, на суку пойти повеситься? Я не в курсе данной ситуации, но уверен, что Федерация гандбола России в этом тщательно разберется. Хотя, это шоковая ситуация, конечно", - сказал Трефилов.