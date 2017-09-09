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Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробами

Спорт
9 сентября, 12:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

ФГР сообщила, что в пробах россиянок обнаружен мельдоний

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов

© EPA/CLAUS FISKER

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация гандбола России (ФГР) разберется в ситуации с положительными допинг-пробами российских гандболисток на молодежном чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил главный тренер женской национальной команды России Евгений Трефилов.

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Допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной РФ на ЧЕ дали положительные результаты

Федерация гандбола России не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболисток

Ранее пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF) сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

ФГР сообщила, что в пробах россиянок обнаружен мельдоний.

"Ну что же теперь, на суку пойти повеситься? Я не в курсе данной ситуации, но уверен, что Федерация гандбола России в этом тщательно разберется. Хотя, это шоковая ситуация, конечно", - сказал Трефилов.

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