Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женскую молодежную сборную России по гандболу могут лишить серебра ЧЕ из-за допинга

Спорт
9 сентября, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Ранее пресс-служба Европейской федерации гандбола сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Felipe Dana

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Женская молодежная сборная России по гандболу может быть лишена серебряной медали чемпионата Европы 2017 года в том случае, если будет доказана вина трех гандболисток в употреблении запрещенных препаратов. Об этом ТАСС заявили в департаменте по медиа и связям с общественностью Европейской федерации гандбола (EHF).

Смотрите также

Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробами

В допинг-пробах российских гандболисток на молодежном ЧЕ обнаружен мельдоний

Федерация гандбола России не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболисток

Допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной РФ на ЧЕ дали положительные результаты

"Согласно положениям EHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган EHF также может налагать санкции, включая: дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях EHF и / или оштрафовать федерацию", - сказал собеседник агентства, добавив, что данные решения может вынести суд EHF.

Ранее пресс-служба Европейской федерации гандбола сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нарушившая порядок на борту самолета женщина укусила полицейского в Домодедове
2
Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
3
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
4
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
5
Для обеспечения запуска "Союза" на оперативные аэродромы перебазирована авиация ЦВО
6
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
7
Работа по созданию танка Т-90М вышла на завершающую стадию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама