Женскую молодежную сборную России по гандболу могут лишить серебра ЧЕ из-за допинга

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Женская молодежная сборная России по гандболу может быть лишена серебряной медали чемпионата Европы 2017 года в том случае, если будет доказана вина трех гандболисток в употреблении запрещенных препаратов. Об этом ТАСС заявили в департаменте по медиа и связям с общественностью Европейской федерации гандбола (EHF).
"Согласно положениям EHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган EHF также может налагать санкции, включая: дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях EHF и / или оштрафовать федерацию", - сказал собеседник агентства, добавив, что данные решения может вынести суд EHF.
Ранее пресс-служба Европейской федерации гандбола сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.