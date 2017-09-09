Суд EHF на следующей неделе откроет дела по трем российским гандболисткам

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Суд Европейской федерации гандбола (EHF) на следующей неделе откроет дела в отношении сдавших положительные допинг-пробы российских гандболисток молодежной сборной. Об этом ТАСС заявили в департаменте по медиа и связям с общественностью EHF.
"Суд EHF на следующей неделе откроет дела", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба EHF сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.
Позднее в EHF заявили ТАСС, что сборная России может быть лишена медали в том случае, если вина всех трех гандболисток будет доказана.