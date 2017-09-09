Основные игроки ХК "Витязь", пропустившие матч с "Салаватом", смогут сыграть с "Барысом"

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки "Витязя", не принимавшие участие в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Салаватом Юлаевым" по причине недомогания и травм, смогут принять участие в поединке с "Барысом". Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.

Игру с уфимским клубом, которая состоялась в пятницу в Подольске, пропустили восемь игроков основного состава "Витязя", включая капитана команды защитника Алексея Семенова, защитника Никласа Бурстрема, нападающих Романа Горака, Яакко Риссанена и Йессе Манкинена."Витязь" уступил "Салавату Юлаеву" со счетом 2:4.

"Сегодня команда тренировалась в полном составе в общей группе. У ряда хоккеистов было легкое недомогание, у кого- то - повреждения. По состоянию здоровья они будут способны принять участие в завтрашней игре", - сказал Варицкий.

Матч "Витязь" - "Барыс" состоится 10 сентября в Подольске, начало в 17:00 мск.