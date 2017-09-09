Мировой тур кубка мира по футболу стартовал в "Лужниках"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тур кубка мира по футболу, который до июня 2018 года посетит более 50 стран мира, в субботу начался на московском стадионе "Лужники". Старт туру дали президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В мероприятии также приняли участие чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

Перед церемонией прошли первые спортивные события в "Лужниках" после реконструкции арены - блиц-турнир среди воспитанников московских футбольных школ и мастер-класс для юных футболистов бывших игроков сборной России Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова, а также полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина. Вместимость стадиона составляет 81 тыс. зрителей, арена примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности, игру открытия и финал.

Кубок побывает в 24 городах России

Больше всего остановок у тура кубка мира будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск (10-11 сентября), Омск (16-17 сентября), Челябинск (23-24 сентября), Уфу (29 сентября - 1 октября), Пермь (3-4 октября), Саранск (7 октября), Ярославль (11-12 октября), Калининград (14-15 октября), Тула (17-18 октября), Курск (21-22 октября), Воронеж (27-29 октября), Саратов (4-6 ноября), Волгоград (11-12 ноября), Краснодар (17-19 ноября), Сочи (24-26 ноября), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке (1-4 мая), Новосибирске (5-8 мая), Екатеринбурге (9-12 мая), Самаре (13-16 мая), Казани (17-20 мая), Нижнем Новгороде (21-24 мая), Ростове-на-Дону (25-28 мая), Санкт-Петербурге (29 мая - 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

История кубка мира

Первым трофеем, который вручался победителям чемпионата мира (с 1930 года), был "Приз Жюля Римэ", выполненный в виде древнегреческой богини Ники. В 1970 году сборная Бразилии стала чемпионом мира в третий раз, и кубок был отдан ей на вечное хранение. В 1983 году "Приз Жюля Римэ" был похищен.

СПЕЦПРОЕКТ Тур кубка мира по России Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

Нынешний трофей впервые использовался на чемпионате мира 1974 года. Высота кубка, сделанного из золота 750-й пробы, - 36,5 см, вес - 6,175 кг. Кубок был выполнен по эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццанья, в композицию трофея входят две человеческие фигуры, держащие на поднятых руках земной шар.

Кубок мира, не считая времени, когда он находится в туре или на чемпионате мира, выставлен в Музее ФИФА в Цюрихе. Пока приз будет ездить по миру, посетители музея смогут посмотреть на другой трофей - Кубок победителей чемпионата мира 2018 года; он выглядит так же, как и основной кубок, за исключением того, что на оригинальном призе выгравированы имена всех предыдущих триумфаторов мировых первенств, а на трофее победителя ЧМ-2018 будет отметка только о победителе предстоящего в России турнира. Кубок победителя ЧМ-2018 будет передан команде, выигравшей его, на официальной церемонии награждения, которая состоится после финального матча. Команда-победительница сможет хранить приз у себя.