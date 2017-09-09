Мировой тур кубка мира по футболу стартовал в "Лужниках"

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тур кубка мира по футболу, который до июня 2018 года посетит более 50 стран мира, в субботу начался на московском стадионе "Лужники". Старт туру дали президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
В мероприятии также приняли участие чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.
Перед церемонией прошли первые спортивные события в "Лужниках" после реконструкции арены - блиц-турнир среди воспитанников московских футбольных школ и мастер-класс для юных футболистов бывших игроков сборной России Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова, а также полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина. Вместимость стадиона составляет 81 тыс. зрителей, арена примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности, игру открытия и финал.
Больше всего остановок у тура кубка мира будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск (10-11 сентября), Омск (16-17 сентября), Челябинск (23-24 сентября), Уфу (29 сентября - 1 октября), Пермь (3-4 октября), Саранск (7 октября), Ярославль (11-12 октября), Калининград (14-15 октября), Тула (17-18 октября), Курск (21-22 октября), Воронеж (27-29 октября), Саратов (4-6 ноября), Волгоград (11-12 ноября), Краснодар (17-19 ноября), Сочи (24-26 ноября), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке (1-4 мая), Новосибирске (5-8 мая), Екатеринбурге (9-12 мая), Самаре (13-16 мая), Казани (17-20 мая), Нижнем Новгороде (21-24 мая), Ростове-на-Дону (25-28 мая), Санкт-Петербурге (29 мая - 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
Первым трофеем, который вручался победителям чемпионата мира (с 1930 года), был "Приз Жюля Римэ", выполненный в виде древнегреческой богини Ники. В 1970 году сборная Бразилии стала чемпионом мира в третий раз, и кубок был отдан ей на вечное хранение. В 1983 году "Приз Жюля Римэ" был похищен.
Нынешний трофей впервые использовался на чемпионате мира 1974 года. Высота кубка, сделанного из золота 750-й пробы, - 36,5 см, вес - 6,175 кг. Кубок был выполнен по эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццанья, в композицию трофея входят две человеческие фигуры, держащие на поднятых руках земной шар.
Кубок мира, не считая времени, когда он находится в туре или на чемпионате мира, выставлен в Музее ФИФА в Цюрихе. Пока приз будет ездить по миру, посетители музея смогут посмотреть на другой трофей - Кубок победителей чемпионата мира 2018 года; он выглядит так же, как и основной кубок, за исключением того, что на оригинальном призе выгравированы имена всех предыдущих триумфаторов мировых первенств, а на трофее победителя ЧМ-2018 будет отметка только о победителе предстоящего в России турнира. Кубок победителя ЧМ-2018 будет передан команде, выигравшей его, на официальной церемонии награждения, которая состоится после финального матча. Команда-победительница сможет хранить приз у себя.