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Инфантино: московский стадион "Лужники" ждет великое будущее

Спорт
9 сентября, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Глава ФИФА заявил, что Россия может гордится такой ареной

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Глава ФИФА Джанни Инфантино

Глава ФИФА Джанни Инфантино

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский стадион "Лужники" уже вписан в историю мирового спорта, но его и в дальнейшем будет ждать великое будущее. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на церемонии старта тура кубка мира по футболу, которая прошла на стадионе "Лужники".

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"Для меня огромная честь быть здесь на стадионе "Лужники" и запускать тур кубка мира. Народу России я хочу сказать: "Наслаждайтесь, празднуйте сначала тур кубка мира, а уже потом - чемпионат мира по футболу. А другим народам я хочу сказать: "Приезжайте в Россию, испытывайте огромное удовольствие от чемпионата мира". Замечательно находиться на таком прекрасном стадионе, который ждет великое будущее, вся Россия может им гордиться; имя этой арены навсегда вписано в историю футбола и мирового спорта, а меньше чем через год здесь определится новый чемпион мира", - сказал Инфантино.

"Кубок мира - самый известный спортивный символ, он - уникален. Мы расскажем всей России, всему миру, что за соревнование пройдет здесь в 2018 году. Я уверен, что турнир получится замечательным", - отметил президент ФИФА.

Инфантино в качестве президента ФИФА посетил Россию в седьмой раз. В 2016 году он был в России в апреле, когда встретился с президентом России Владимиром Путиным, в июне, приняв участие в запуске волонтерской программы, и в ноябре - на жеребьевке Кубка конфедераций в Казани. В мае 2017 года он побывал в академии футбольного клуба "Краснодар", а летом дважды приезжал на Кубок конфедераций - сначала на матчи группового этапа, а затем на игры плей-офф.

"Держать кубок мира - незабываемые ощущения"

В церемонии старта кубка мира также приняли участие чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

"Всякий раз, когда я с кубком, меня переполняют эмоции. И в эти секунды мне снова и снова хочется делать тот самый знаменитый жест, будто я укачиваю ребенка - как тогда, после гола голландцам на чемпионате мира (в четвертьфинале турнира 1994 года - прим. ТАСС)", - сказал Бебето.

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"Это [держать кубок мира в руках] незабываемые ощущения, незабываемые эмоции. Для меня большая честь находиться здесь и представлять такой престижный трофей", - отметил Трезеге.

Больше всего остановок у тура кубка мира будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск (10-11 сентября), Омск (16-17 сентября), Челябинск (23-24 сентября), Уфу (29 сентября - 1 октября), Пермь (3-4 октября), Саранск (7 октября), Ярославль (11-12 октября), Калининград (14-15 октября), Тула (17-18 октября), Курск (21-22 октября), Воронеж (27-29 октября), Саратов (4-6 ноября), Волгоград (11-12 ноября), Краснодар (17-19 ноября), Сочи (24-26 ноября), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке (1-4 мая), Новосибирске (5-8 мая), Екатеринбурге (9-12 мая), Самаре (13-16 мая), Казани (17-20 мая), Нижнем Новгороде (21-24 мая), Ростове-на-Дону (25-28 мая), Санкт-Петербурге (29 мая - 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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Инфантино, Джанни Путин, Владимир Владимирович
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