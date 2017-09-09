Фигуристка Ильиных ставит в олимпийском сезоне максимальные задачи с новым партнером

СОЧИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка в командном турнире в Сочи в танцах на льду Елена Ильиных, вставшая два месяца назад в пару с новым партнером Антоном Шибневым, ставит перед собой в олимпийском сезоне максимальные задачи, как бы смешно это со стороны не звучало. Об этом фигуристка рассказала журналистам после первого выступления в рамках контрольных прокатов сборной, проходящих в Сочи.

Несколькими неделями ранее стало известно, что партнер спортсменки Руслан Жиганшин решил завершить спортивную карьеру.

"Как мы встали в пару, это долгая история, на целое интервью хватит, но могу сказать, что получилось это случайно, судьба свела, - рассказала Ильиных. - Мы счастливы, что мы вместе, что у нас есть возможность работать и творить. Мы два месяца проработали, но задачи изначально перед собой поставили максимальные, даже если они для кого покажутся смешными, мы взрослые люди".

О попадании на Олимпийские игры спортсмены пока не загадывают. "По попаданию на Олимпиаду пока нет задач, нужно показывать максимум. Думаю, мы за два месяца специалистов своим результатом удивили. А элементы по ходу сезона будем усложнять", - подчеркнула Ильиных.

Ильиных стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в командном турнире в Сочи в дуэте с Никитой Кацалаповым. В настоящее время Кацалапов выступает с Викторией Синициной.