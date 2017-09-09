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Фигуристы Степанова и Букин чувствуют в себе силы, чтобы пройти отбор на Олимпиаду-2018

Спорт
9 сентября, 15:54 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Как рассказал Букин, в межсезонье спортсмены проделали большую работу

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Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин

© Александр Демьянчук/ТАСС

СОЧИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин чувствуют в себе силы, чтобы побороться за место в сборной России на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления с короткой программой в рамках контрольных прокатов в Сочи.

"Хочется попасть на Игры, и мы будем работать и стараться для этого. Сил у нас достаточно, - сказала Степанова. - Но больше мы думаем о работе, о том, как лучше сделать программы. Хотя осознание близости отбора на Олимпиаду потихоньку приходит".

Как рассказал Букин, в межсезонье спортсмены проделали большую работу. "Мы очень много работали с мастерами балета, с акробатами. Нам очень нравятся программы, которые получаются. Никакого волнения в начале олимпийского сезона - готовишься и думаешь, что делать, чтобы все выглядело еще лучше. О будущем не думаю", - отметил Букин.

Степанова и Букин - бронзовые призеры чемпионата Европы 2015 года в Стокгольме.

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