Трезеге: Россия прекрасно подходит для проведения чемпионата мира по футболу

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия идеально подходит для проведения чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам после церемонии старта мирового тура кубка мира по футболу, которая прошла в "Лужниках", высказал чемпион мира 1998 года Давид Трезеге.
"Впечатления от приезда в Россию потрясающие, - сказал Трезеге. - Чем чаще сюда приезжаю, тем больше убеждаюсь, что это замечательное место, которое прекрасно подходит для такого турнира как чемпионат мира по футболу".
"Мы видим, какое внимание уделяется чемпионату мира, интерес все растет и растет, - добавил француз. - Было немного удивительно видеть, как президент страны поднимает кубок, но это здорово. У меня яркие впечатления от чемпионата мира 1998 года, и я рад снова пережить эти ощущения, но уже находясь здесь в России. Я снова поцеловал кубок, вкусовые ощущения не изменились, он такой же прекрасный".
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.