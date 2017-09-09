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Широков: важно, что дети смогли пообщаться со звездами футбола на открытии "Лужников"

Спорт
9 сентября, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Другой экс-футболист Дмитрий Сенников заявил, что "Лужники" очень изменились после реконструкции

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Дети во время открытия стадиона "Лужники" находились рядом со звездами мирового футбола, что является важным моментом. Такое мнение высказал бывший игрок сборной России Роман Широков на церемонии старта тура кубка мира по футболу, которая прошла на стадионе "Лужники".

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Международная федерация футбола (ФИФА) организовывает тур кубка чемпионата мира, аналогичный эстафете олимпийского огня перед Олимпийскими играми, совместно с компанией Coca-Cola. Тур кубка мира по футболу, который до июня 2018 года посетит более 50 стран мира, в субботу начался на московском стадионе "Лужники". Старт туру дали президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

"Очень важно, что дети сегодня тут были и играли в футбол, - сказал Широков. - Они находятся рядом с мировыми звездами, могут с ними фотографироваться на обновленном стадионе".

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказал мнение, что "праздник футбола удастся". "Все, кто зашел сюда впервые, почувствовали другой мир по сравнению со старым стадионом. Праздник футбола удастся. Я считаю, это будет стадион номер один на долгие годы", - сказал он.

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Другой экс-футболист Дмитрий Сенников заявил, что "Лужники" очень изменились после реконструкции. "Впечатления от "Лужников" очень положительные, приятно видеть стадион в полной готовности. Раньше он был больше олимпийский, сейчас же это чисто футбольный стадион. Все поменялось как внутри, так и в самой чаше, ждем всех на открытии стадиона и на финале чемпионата мира", - отметил он.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. "Лужники" будут центральной ареной ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа, встречи 1/8 финала и 1/2 финала, а также финал.

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