"Реал" в меньшинстве сыграл вничью с "Леванте" в матче чемпионата Испании

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ТАСС, 9 сентября. Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Леванте" со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Испании.
В составе хозяев отличился Лукас Васкес (36-я минута). У гостей гол забил Иван Лопес (12).
На 89-й минуте с поля был удален защитник мадридцев Марсело.
По итогам трех туров обе команды набрали по пять очков. В следующем матче мадридский "Реал" 17 сентября на выезде сыграет с клубом "Реал Сосьедад", "Леванте" днем ранее примет "Валенсию".