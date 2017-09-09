"Реал" в меньшинстве сыграл вничью с "Леванте" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 9 сентября. Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Леванте" со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличился Лукас Васкес (36-я минута). У гостей гол забил Иван Лопес (12).

На 89-й минуте с поля был удален защитник мадридцев Марсело.

По итогам трех туров обе команды набрали по пять очков. В следующем матче мадридский "Реал" 17 сентября на выезде сыграет с клубом "Реал Сосьедад", "Леванте" днем ранее примет "Валенсию".