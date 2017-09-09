Фигуристы Синицина и Кацалапов считают чемпионат России главным стартом сезона

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СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов считают чемпионат России главным стартом предстоящего сезона. Об этом Синицина рассказала журналистам после выступления с короткой программой в рамках контрольных прокатов в Сочи.
"Конечно, отбор на Олимпиаду наша главная цель в сезоне, - рассказала Степанова. - Впереди важные старты - этапы серии Гран-при, другие старты, но чемпионат России будет самым важным, именно там все будет максимально решаться".
Спортсмены хорошо оценивают первые результаты работы в группе Александра Жулина, с которым начали сотрудничать в межсезонье.
"Мы хорошо поработали в межсезонье, были сборы в Москве, в Новогорске, - отметила Степанова. - С Сашей работать комфортно, у нас хорошая команда, сильные специалисты, удобный каток".
Фигуристы встали в пару после Олимпийских игр в Сочи. Фигуристы стали бронзовыми призерами последнего чемпионата России в Челябинске.