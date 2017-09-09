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Кубок мира по футболу будет перевозиться по России на самолетах, поездах и автомобилях

Спорт
9 сентября, 16:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Трофей побывает в 24 городах России

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Кубок мира Международной федерации футбола (ФИФА) в рамках тура по городам России будет перевозиться на самолетах, поездах и автомобилях. Об этом ТАСС рассказал директор проекта системы Coca-Cola ("Кока-Кола") в России по подготовке к чемпионату мира 2018 года Микаэль Винэ.

Старт туру кубка в субботу на московском стадионе "Лужники" дали президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино. Трофей посетит более 50 стран мира. В частности, кубок побывает в 24 городах России.

"Логистика будет устроена таким образом, что мы будем перевозить кубок и на самолетах, и на поездах, и на автомобилях", - сказал Винэ.

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Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

"В каждом городе кубок будут встречать местные звезды и послы чемпионата мира, которые представят его жителям", - добавил он.

Первая российская часть тура охватит Красноярск (10-11 сентября), Омск (16-17 сентября), Челябинск (23-24 сентября), Уфу (29 сентября - 1 октября), Пермь (3-4 октября), Саранск (7 октября), Ярославль (11-12 октября), Калининград (14-15 октября), Тула (17-18 октября), Курск (21-22 октября), Воронеж (27-29 октября), Саратов (4-6 ноября), Волгоград (11-12 ноября), Краснодар (17-19 ноября), Сочи (24-26 ноября), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке (1-4 мая), Новосибирске (5-8 мая), Екатеринбурге (9-12 мая), Самаре (13-16 мая), Казани (17-20 мая), Нижнем Новгороде (21-24 мая), Ростове-на-Дону (25-28 мая), Санкт-Петербурге (29 мая - 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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