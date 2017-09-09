Краснодарцы выиграли медальный зачет в киокусинкай на Всероссийских играх боевых искусств

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ТАСС, 9 сентября. Сборная Краснодарского края стала победителем медального зачета соревнований по киокусинкай на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, проходящих в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств.
Второе место в общекомандном зачете в этой дисциплине заняла сборная Московской области, третье - команда Саратовской области.
Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали в понедельник. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ITF), тхэквондо (WTF), кендо, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.
Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.