Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания России о завершении карьеры

ТАСС, 9 сентября. Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая сообщила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры. Об этом информирует пресс-служба организации.

Мать спортсменки 28 августа сообщила ТАСС о завершении карьеры Липницкой. Комментируя принятое решение, она заметила, что ее 19-летняя дочь с января по апрель нынешнего года проходила курс лечения от анорексии в одной из европейских клиник и по возвращении на родину рассказала федерации о решении закончить карьеру. Позже президент ФФККР Александр Горшков отметил, что документов о своем решении Липницкая еще не предоставила, однако примеры других спортсменов показывают, что процесс официального расставания с большим спортом обычно серьезно затягивается.

"Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны", - говорится в сообщении пресс-служба ФФККР.

Завоевав в Сочи золотую награду в командном первенстве, Липницкая стала самой молодой чемпионкой зимних Олимпийских игр в истории СССР и России. В день произвольной программы рекордсменке было 15 лет и 249 дней. Она побила достижение другой фигуристки Екатерины Гордеевой, которая стала чемпионкой Игр-1988 в Калгари в парном катании вместе с Сергеем Гриньковым. На момент победы Гордеевой исполнилось 16 лет и 268 дней.

Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года. Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России - 2016, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.