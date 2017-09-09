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Фигуристы Боброва и Соловьев перед ОИ-2018 боятся принимать даже витамины

Спорт
9 сентября, 17:13 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В марте 2016 года стало известно, что в допинг-пробе Бобровой, взятой после чемпионата Европы, был обнаружен запрещенное вещество мельдоний

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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© Александр Демьянчук/ТАСС

СОЧИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в олимпийском сезоне боятся принимать витамины и даже есть некоторые овощи и фрукты. Об этом спортсмены рассказали журналистам после исполнения короткой программы в рамках контрольных прокатов сборной в Сочи.

В марте 2016 года стало известно, что в допинг-пробе Бобровой, взятой после чемпионата Европы, был обнаружен запрещенное вещество мельдоний. В апреле Международный союз конькобежцев отменил временную дисквалификацию фигуристки из-за низкой концентрации вещества в пробе и длительного срока его выведения из организма.

"Мы сейчас даже аскорбинку боимся пить, - рассказал Соловьев. - Недавно я был в Таиланде, проверял каждый овощ или фрукт. Не хочется попасться на какой-нибудь ерунде типа витамина С".

Игры-2018 в Южной Корее могут стать третьими в карьере фигуристов, и они не ожидают сложностей в вопросе подготовки к главному старту четырехлетия. "Это будет уже третья Олимпиада в нашей карьере, и, надеемся, особенных инцидентов уже не будет ни в плане психологической подготовки, ни в плане эмоциональных взрывов, - отметил Соловьев. - Мы уже устоявшаяся пара и знаем, как настраиваться на тот или иной старт".

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"Есть, над чем работать"

Первым прокатом в Сочи спортсмены остались довольны, но видят, в чем еще нужно прибавлять.

"Пока свою форму на данный момент мы оцениваем на 70 процентов от нужной, - рассказала Боброва. - Мы сделали сегодня все элементы, эмоционально прокатали, а технические нюансы еще обсудим с судьями и тренерами, ведь ради этого сюда и приехали. Мы должны кататься так, чтобы ни у кого не возникало вопроса - поедем мы на Игры или нет. Поэтому волновались перед этими прокатами так, как ни разу за 17 лет совместного катания".

Соловьев отметил, что контрольные прокаты в начале сезона необходимы фигуристам. "Эти прокаты дают очень мощный толчок, нам нужно мнение не только наших тренеров, у них иногда глаз замыливается. Нам хочется, чтобы наши программы зазвучали", - подчеркнул он.

Перед Олимпиадой-2018 фигуристы намерены принять участие в большом количестве стартов. "Сейчас мы уедем на этап Кубка России в Сызрань, потом - в Братиславу, затем после небольшого перерыва примем участие в этапах Гран-при в Москве и в Китае, затем будет рейтинговый турнир в Польше. Прошлый сезон показал, что большое количество соревнований для нас большой плюс, это позволяет не расслабляться и оставаться в обойме", - подытожил фигурист.

Боброва и Соловьев - бронзовые призеры чемпионата мира (2013), серебряные - командного чемпионата мира (2017), пятикратные призеры чемпионатов Европы, олимпийские чемпионы Сочи.

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