Федор Емельяненко в ближайшее время объявит о следующем поединке

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко не примет участия в новогоднем шоу Rizin FF, о его следующем бое будет объявлено в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Емельяненко Юлия Куклина, комментируя появившуюся в социальных сетях информацию о возможном поединке россиянина в Японии.
"Сегодня в интернете появилась ложная информация о том, что Федор Емельяненко проведет бой в новогоднюю ночь в японском промоушене Rizin. Это слухи. Следующий поединок Федор проведет в рамках действующего контракта с Bellator, о чем будет объявлено в ближайшее время в официальных источниках", - сказала Куклина.
Как ранее сообщал ТАСС, 40-летний Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке.
Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.