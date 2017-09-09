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Фигурист Коляда в олимпийском сезоне будет исполнять пять прыжков в четыре оборота

Спорт
9 сентября, 17:17 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, сентября. /ТАСС

Короткую программу в сезоне-2017/2018 Коляда исполняет под музыку Моцарта, произвольную - под композицию Элвиса Пресли

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Михаил Коляда

Михаил Коляда

© EPA/MARTIN DIVISEK

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года фигурист Михаил Коляда залечил прошлые травмы и в олимпийском сезоне планирует выполнять пять прыжков в четыре оборота - два в короткой и три в произвольной. Об этом спортсмен рассказал журналистам после исполнения короткой программы в рамках контрольных прокатов сборной, проходящих в Сочи.

"Этот сезон я начинаю лучше, чем в прошлом году - без травм, болезней, как заново родился, - рассказал Коляда. - Я прошел двухнедельный курс лечения в Венгрии, долечил микротравмы спины, самое слабое место у спортсменов в нашем виде спорта. В июне, как и все, начал подготовку, делал четверные, их в моих программах будет пять - лутц и тулуп в короткой, лутц, сальхов и тулуп в произвольной программе".

Короткую программу в сезоне-2017/2018 Коляда исполняет под музыку Моцарта, произвольную - под композицию Элвиса Пресли.

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