Фигурист Коляда в олимпийском сезоне будет исполнять пять прыжков в четыре оборота

В Югре грузовик врезался в поезд: 15 человек госпитализированыПроисшествия 9 сентября, 18:49
Дортмундская "Боруссия" в большинстве не смогла победить "Фрайбург" в матче бундеслигиСпорт 9 сентября, 18:41
Медали под угрозой: российские гандболистки подозреваются в применении мельдонияСпорт 9 сентября, 18:40
"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и вышел на четвертое место в чемпионате РоссииСпорт 9 сентября, 18:24
Госдеп подтвердил предстоящую встречу Рябкова и Шэннона в ХельсинкиМеждународная панорама 9 сентября, 18:18
Климов стал серебряным призером российского этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 9 сентября, 17:58
Медведева не планирует менять систему тренировок перед ОИ-2018Спорт 9 сентября, 17:56
Карлсен проиграл первую партию третьего круга Кубка мира по шахматамСпорт 9 сентября, 17:50
Фигуристы Тарасова и Морозов выполнят четверной подкрут на турнире в ОберстдорфеСпорт 9 сентября, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года фигурист Михаил Коляда залечил прошлые травмы и в олимпийском сезоне планирует выполнять пять прыжков в четыре оборота - два в короткой и три в произвольной. Об этом спортсмен рассказал журналистам после исполнения короткой программы в рамках контрольных прокатов сборной, проходящих в Сочи.
"Этот сезон я начинаю лучше, чем в прошлом году - без травм, болезней, как заново родился, - рассказал Коляда. - Я прошел двухнедельный курс лечения в Венгрии, долечил микротравмы спины, самое слабое место у спортсменов в нашем виде спорта. В июне, как и все, начал подготовку, делал четверные, их в моих программах будет пять - лутц и тулуп в короткой, лутц, сальхов и тулуп в произвольной программе".
Короткую программу в сезоне-2017/2018 Коляда исполняет под музыку Моцарта, произвольную - под композицию Элвиса Пресли.