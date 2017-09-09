Де Коло: сборная России способна обыграть хорватов в 1/8 финала Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России показывает хороший баскетбол на чемпионате Европы и способна победить команду Хорватии в 1/8 финала. Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной Франции и ЦСКА Нандо Де Коло.

Матч между сборными России и Хорватии состоится в воскресенье.

"Сборная России - хорошая команда, способная обыграть хорватов. На этом турнире у русских собралась сильная сборная, которая способна показывать хороший баскетбол", - сказал Де Коло.

В субботу французы уступили в 1/8 финала команде Германии со счетом 81:84.

"Сложно подобрать слова, которые смогут описать наше выступление. С самого начала Евробаскета мы не показывали свой баскетбол, - сказал защитник. - С немцами мы пытались что-то сделать, переломить ход неудачной игры, но сделать это не получилось. Теперь нам предстоит найти причины такого выступления на чемпионате Европы".