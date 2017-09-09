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Американский боец Монсон мог бы вернуться в ММА ради боя с сильным соперником

Спорт
9 сентября, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Также спортсмен сообщил, что свой следующий бой он проведет 24 сентября на чемпионате мира по грэпплингу

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Джефф Монсон

Джефф Монсон

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Известный американский боец Джефф Монсон мог бы вернуться в смешанные единоборства (ММА), если ему предложат поединок с серьезным и сильным соперником. Об этом боец рассказал ТАСС.

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Монсон и Савилов завершили вничью поединок по грэпплингу в Рязани

Ранее Монсон заявлял, что в ноябре 2016 года завершит карьеру бойца ММА, но будет выступать в турнирах по грэпплингу (вид единоборства, не включающий нанесение ударов). Последний бой в ММА Монсон провел в октябре в 2016 году в Белгороде, одержав победу над Алексом Кардо.

"Я пока не знаю, ничего конкретного нет. Я люблю спорт, люблю ММА. Я бы мог вернуться, если появится возможность провести бой с по-настоящему сильным соперником", - заявил 46-летний Монсон.

Также спортсмен сообщил, что свой следующий бой он проведет 24 сентября на чемпионате мира по грэпплингу.

Монсон провел 87 поединков за карьеру по правилам ММА, в которых одержал 60 побед. Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу по различным версиям. В марте 2017 года он провел в Рязани поединок по грэпплингу против россиянина Николая Савилова, который завершился вничью.

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