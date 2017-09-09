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Фигуристы Тарасова и Морозов выполнят четверной подкрут на турнире в Оберстдорфе

Спорт
9 сентября, 17:42 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, сентября. /ТАСС

Этот элемент фигуристы впервые выполнили на чемпионате России в Екатеринбурге два года назад

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

© EPA/MARTIN DIVISEK

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов планируют исполнить сложнейший элемент - подкрут в четыре оборота - на международном турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе в конце сентября. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления с короткой программой в рамках контрольных прокатов сборной России в Сочи.

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"Мы тренируем этот подкрут каждый день, стало намного лучше, правда, на контрольных прокатах решили его пока не делать, - рассказал Морозов. - Думаю, мы будем его исполнять на своем первом старте сезона в Оберстдорфе в конце сентября".

Этот элемент фигуристы впервые выполнили на чемпионате России в Екатеринбурге два года назад.

На вопрос журналистов об олимпийских планах, фигуристы ответили: "Конечно, мы готовы к Олимпиаде. А бремени лидеров мы особо не чувствуем - соревнования, а их впереди немало, покажут, кто лидер, кто нет", - отметила Тарасова.

Контрольные прокаты сборной завершатся в Сочи 10 сентября.

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