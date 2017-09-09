Фигуристы Тарасова и Морозов выполнят четверной подкрут на турнире в Оберстдорфе

В Югре грузовик врезался в поезд: 15 человек госпитализированыПроисшествия 9 сентября, 18:49
Дортмундская "Боруссия" в большинстве не смогла победить "Фрайбург" в матче бундеслигиСпорт 9 сентября, 18:41
Медали под угрозой: российские гандболистки подозреваются в применении мельдонияСпорт 9 сентября, 18:40
"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и вышел на четвертое место в чемпионате РоссииСпорт 9 сентября, 18:24
Госдеп подтвердил предстоящую встречу Рябкова и Шэннона в ХельсинкиМеждународная панорама 9 сентября, 18:18
Климов стал серебряным призером российского этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 9 сентября, 17:58
Медведева не планирует менять систему тренировок перед ОИ-2018Спорт 9 сентября, 17:56
Карлсен проиграл первую партию третьего круга Кубка мира по шахматамСпорт 9 сентября, 17:50
Фигуристы Тарасова и Морозов выполнят четверной подкрут на турнире в ОберстдорфеСпорт 9 сентября, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов планируют исполнить сложнейший элемент - подкрут в четыре оборота - на международном турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе в конце сентября. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления с короткой программой в рамках контрольных прокатов сборной России в Сочи.
"Мы тренируем этот подкрут каждый день, стало намного лучше, правда, на контрольных прокатах решили его пока не делать, - рассказал Морозов. - Думаю, мы будем его исполнять на своем первом старте сезона в Оберстдорфе в конце сентября".
Этот элемент фигуристы впервые выполнили на чемпионате России в Екатеринбурге два года назад.
На вопрос журналистов об олимпийских планах, фигуристы ответили: "Конечно, мы готовы к Олимпиаде. А бремени лидеров мы особо не чувствуем - соревнования, а их впереди немало, покажут, кто лидер, кто нет", - отметила Тарасова.
Контрольные прокаты сборной завершатся в Сочи 10 сентября.