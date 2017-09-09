Фигуристы Тарасова и Морозов выполнят четверной подкрут на турнире в Оберстдорфе

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов планируют исполнить сложнейший элемент - подкрут в четыре оборота - на международном турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе в конце сентября. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления с короткой программой в рамках контрольных прокатов сборной России в Сочи.

"Мы тренируем этот подкрут каждый день, стало намного лучше, правда, на контрольных прокатах решили его пока не делать, - рассказал Морозов. - Думаю, мы будем его исполнять на своем первом старте сезона в Оберстдорфе в конце сентября".

Этот элемент фигуристы впервые выполнили на чемпионате России в Екатеринбурге два года назад.

На вопрос журналистов об олимпийских планах, фигуристы ответили: "Конечно, мы готовы к Олимпиаде. А бремени лидеров мы особо не чувствуем - соревнования, а их впереди немало, покажут, кто лидер, кто нет", - отметила Тарасова.

Контрольные прокаты сборной завершатся в Сочи 10 сентября.