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Медведева не планирует менять систему тренировок перед ОИ-2018

Спорт
9 сентября, 17:56 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, сентября. /ТАСС

Фигуристка довольна первым прокатом в Сочи

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Александр Демьянчук/ТАСС

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира, победительница финалов серии Гран-при россиянка Евгения Медведева не планирует изменять систему тренировочного процесса перед Олимпийскими играми 2018 года в Южной Корее. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой в рамках контрольных прокатов в Сочи.

"На вопросы про Олимпиаду я не отвечаю, а что касается подготовки, то до февраля я не буду как-то сильно менять тренировочный процесс, разве что работа будет поинтенсивнее, может, будет побольше объема, - рассказала Медведева. - У нас продуманная система, которой мы следуем из года в год, и мы не будем сильно отходить от нее".

Фигуристка довольна первым прокатом в Сочи. "Для меня это как генеральная репетиция соревнований, а она, как известно, мало отличается от того, что ждет тебя на турнирах. Поэтому ощущения такие же - волновалась. Но в целом довольна, хотя и есть, над чем еще работать - это и выносливость, и скорость, и много деталей, из которых и состоят наши программы", - добавила спортсменка.

Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при 2015-2016 годов, серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года.

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