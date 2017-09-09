Медведева не планирует менять систему тренировок перед ОИ-2018

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СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира, победительница финалов серии Гран-при россиянка Евгения Медведева не планирует изменять систему тренировочного процесса перед Олимпийскими играми 2018 года в Южной Корее. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой в рамках контрольных прокатов в Сочи.
"На вопросы про Олимпиаду я не отвечаю, а что касается подготовки, то до февраля я не буду как-то сильно менять тренировочный процесс, разве что работа будет поинтенсивнее, может, будет побольше объема, - рассказала Медведева. - У нас продуманная система, которой мы следуем из года в год, и мы не будем сильно отходить от нее".
Фигуристка довольна первым прокатом в Сочи. "Для меня это как генеральная репетиция соревнований, а она, как известно, мало отличается от того, что ждет тебя на турнирах. Поэтому ощущения такие же - волновалась. Но в целом довольна, хотя и есть, над чем еще работать - это и выносливость, и скорость, и много деталей, из которых и состоят наши программы", - добавила спортсменка.
Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при 2015-2016 годов, серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года.