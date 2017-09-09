Климов стал серебряным призером российского этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

ТАСС, 9 сентября. Россиянин Евгений Климов завоевал серебро на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском Пермского края.

Климов показал результат 261,2 м. Бронзовым призером стал другой россиянин Денис Корнилов (249,0). Победителем стал словенец Анзе Ланишек (265,6).

Ранее в женских соревнованиях россиянка Ирина Аввакумова завоевала бронзу.

Этап Гран-при в Чайковском является заключительным и завершится 10 сентября.