"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и вышел на четвертое место в чемпионате России

ТАСС, 9 сентября. "Ростов" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 2:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе "Арсенала" дублем отметился Лука Джорджевич (31-я и 70-я минуты). У "Ростова" гол забил Артур Юсупов (7), Тимофей Калачев на 85-й минуте реализовал пенальти.

"Арсенал" занимает 13-е место в турнирной таблице с восьмью очками, "Ростов" - четвертое (16).

В следующем матче "Арсенал" 15 сентября примет московское "Динамо". "Ростов" 16 сентября сыграет в гостях с московским ЦСКА.