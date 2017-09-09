"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и вышел на четвертое место в чемпионате России

В Югре грузовик врезался в поезд: 15 человек госпитализированыПроисшествия 9 сентября, 18:49
Дортмундская "Боруссия" в большинстве не смогла победить "Фрайбург" в матче бундеслигиСпорт 9 сентября, 18:41
Медали под угрозой: российские гандболистки подозреваются в применении мельдонияСпорт 9 сентября, 18:40
"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и вышел на четвертое место в чемпионате РоссииСпорт 9 сентября, 18:24
Госдеп подтвердил предстоящую встречу Рябкова и Шэннона в ХельсинкиМеждународная панорама 9 сентября, 18:18
Климов стал серебряным призером российского этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 9 сентября, 17:58
Медведева не планирует менять систему тренировок перед ОИ-2018Спорт 9 сентября, 17:56
Карлсен проиграл первую партию третьего круга Кубка мира по шахматамСпорт 9 сентября, 17:50
Фигуристы Тарасова и Морозов выполнят четверной подкрут на турнире в ОберстдорфеСпорт 9 сентября, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 сентября. "Ростов" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 2:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
В составе "Арсенала" дублем отметился Лука Джорджевич (31-я и 70-я минуты). У "Ростова" гол забил Артур Юсупов (7), Тимофей Калачев на 85-й минуте реализовал пенальти.
"Арсенал" занимает 13-е место в турнирной таблице с восьмью очками, "Ростов" - четвертое (16).
В следующем матче "Арсенал" 15 сентября примет московское "Динамо". "Ростов" 16 сентября сыграет в гостях с московским ЦСКА.