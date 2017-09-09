Дортмундская "Боруссия" в большинстве не смогла победить "Фрайбург" в матче бундеслиги

ТАСС, 9 сентября. Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью со счетом 0:0 с "Фрайбургом" в гостевом матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.

На 27-й минуте с поля был удален Йорик Раве.

Результаты других матчей:

"Аугсбург" - "Кельн" - 3:0;

"Боруссия" (Мюнхенгладбах) - "Айнтрахт" - 0:1;

"Вольфсбург" - "Ганновер" - 1:1;

"Майнц" - "Байер" - 3:1.

В турнирной таблице лидируют дортмундская "Боруссия" и "Ганновер", в активе которых по семь очков после трех игр. В следующем матче "Боруссия", которая еще не пропустила ни одного мяча, 17 сентября примет "Кельн".