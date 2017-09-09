"ТСК-Таврия" победила "Океан" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Симферопольский клуб "ТСК-Таврия" выиграл дома у керченского "Океана" со счетом 2:0 в субботу в матче четвертого тура чемпионата Крыма по футболу.

Мячи забили Антон Монахов (27-я минута) и Роман Кухарский (42).

В еще одном субботнем матче "Севастополь" выиграл на выезде у "Кызылташа" (Бахчисарай) со счетом 4:3. У гостей отличились Андрей Кива (16), Редван Османов (19), Олег Солович (45), Андрей Паныч (48), у хозяев - Андрей Маматюк (38), Дмитрий Зеленкевич (47, с пенальти) и Дмитрий Бровкин (69).

В воскресенье состоятся еще две встречи. Ялтинский "Рубин" примет "Евпаторию", а "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района - феодосийскую "Кафу".

Проводящий турнир Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой "ТСК-Таврии", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".