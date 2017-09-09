Итальянец Россетти завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в ските

ДМИТРОВ /Московская область/, 9 сентября. Итальянец Габриэле Россетти занял первое место в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.

Россетти набрал 54 очка. Второе место занял немец Винсент Хаага (52), бронзу завоевал представитель Кипра Гео Ахиллеос (42).

Россияне Александр Землин (25) и Николай Теплый (11) заняли пятое и шестое место соответственно.

Ранее в субботу Теплый, Землин и Антон Астахов завоевали серебро в командном ските.

В активе сборной России одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды, и она занимает четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует сборная Италии (9-4-2), команда США - вторая (5-1-5), спортсмены Австралии - третьи (2-1-1)

Чемпионат мира завершится 11 сентября.