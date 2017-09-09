Итальянец Россетти завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в ските

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ДМИТРОВ /Московская область/, 9 сентября. Итальянец Габриэле Россетти занял первое место в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.
Россетти набрал 54 очка. Второе место занял немец Винсент Хаага (52), бронзу завоевал представитель Кипра Гео Ахиллеос (42).
Россияне Александр Землин (25) и Николай Теплый (11) заняли пятое и шестое место соответственно.
Ранее в субботу Теплый, Землин и Антон Астахов завоевали серебро в командном ските.
В активе сборной России одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды, и она занимает четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует сборная Италии (9-4-2), команда США - вторая (5-1-5), спортсмены Австралии - третьи (2-1-1)
Чемпионат мира завершится 11 сентября.