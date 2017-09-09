"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 9 сентября. "Тоттенхэм" со счетом 3:0 разгромил "Эвертон" в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

Два мяча забил Гарри Кейн (28-я и 46-я минуты), еще один раз отличился Кристиан Эриксен (42). Кейн забил свой сотый гол за "Тоттенхэм", для этого форварду потребовалось 169 матчей.

Лондонский клуб набрал семь очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, коллектив из Ливерпуля с четырьмя баллами располагается на 15-й строчке.

В следующем матче "Тоттенхэм" 16 сентября примет "Суонси", "Эвертон" на следующий день гостях сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Результаты других матчей:

"Арсенал" - "Борнмут" - 3:0;

"Брайтон" - "Вест Бромвич" - 3:1;

"Лестер" - "Челси" - 1:2;

"Саутгемптон" - "Уотфорд" - 0:2.