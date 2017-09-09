"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон" в матче чемпионата Англии

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ТАСС, 9 сентября. "Тоттенхэм" со счетом 3:0 разгромил "Эвертон" в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.
Два мяча забил Гарри Кейн (28-я и 46-я минуты), еще один раз отличился Кристиан Эриксен (42). Кейн забил свой сотый гол за "Тоттенхэм", для этого форварду потребовалось 169 матчей.
Лондонский клуб набрал семь очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, коллектив из Ливерпуля с четырьмя баллами располагается на 15-й строчке.
В следующем матче "Тоттенхэм" 16 сентября примет "Суонси", "Эвертон" на следующий день гостях сыграет с "Манчестер Юнайтед".