Закарин вышел на третье место в общем зачете "Вуэльты" перед последним этапом

ТАСС, 9 сентября. Испанский гонщик команды Teek-Segafredo Альберто Контадор стал победителем предпоследнего, 20-го этапа многодневки "Вуэльта". Контадор, для которого нынешняя "Вуэльта" станет последней гонкой в карьере, преодолел дистанцию 117,5 км за 3 часа 31 минуту 33 секунды.

Второе место на этапе занял голландец Ваут Пулс ("Скай"), третье - его партнер по команде британец Крис Фрум. Россиянин Ильнур Закарин ("Катюша-Альпецин") финишировал четвертым. 34-летний Контадор стал первым испанцем, который одержал победу на домашнем этапе Гранд-тура в этом году.

Предпоследний этап "Вуэльты" с восхождением на гору высшей категории сложности Ангрилу по сути определил тройку лучших в генеральной классификации. По его итогам лидерство укрепил Фрум (79 часа 23 минуты 37 секунд). Итальянец Винченцо Нибали ("Бахрейн-Мерида"), несмотря на падение, сумел сохранить второе место (+2.15). А вот голландец Вилко Келдерман из Sunweb не смог оставить за собой по итогам 20-го этапа третью позицию - его обошли Закарин (+2.51) и Контадор (+3.11).

Заключительный, 21-й этап гонки обычно носит товарищеский характер, поэтому, если не случится ничего чрезвычайного, в генеральной классификации в воскресенье изменений не произойдет. Четырехкратный победитель "Тур де Франс" Фрум одержит первую в карьере победу на "Вуэльте", а Закарин, который дебютирует на испанской многодневке, впервые поднимется на подиум по итогам Гранд-тура.

Контадор является двукратным победителем "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия", трехкратным - "Вуэльты". При этом его последняя победа на "Большой петле" датируется 2009 годом - титула, завоеванного на "Туре" в 2010 году, он был лишен из-за допингового скандала. С 2011 по 2016 год Контадор выступал за российскую команду "Тинькофф", с осени 2016-го испанец ездит за бельгийскую Trek-Segafredo.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября в Мадриде.