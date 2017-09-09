Курбанов завоевал интернациональный титул WBO, победив пятого номера рейтинга Хорвата

ТАСС, 9 сентября. Россиянин Магомед Курбанов завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, Курбанов выиграл у чеха Степана Хорвата по очкам.

В мае этого года Курбанов должен был встретиться с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Шейном Мосли, однако бой не состоялся из-за болезни американца, который потом завершил карьеру.

Как ранее заявлял исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов, победа над Хорватом позволит Курбанову войти в тройку лучших в рейтинге WBO. Сейчас он занимает восьмое место, Хорват - пятое. На счету Курбанова 12 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Хорвата 18 побед (8 нокаутом) и шесть поражений.

В другом поединке россиянин Юрий Кашинский защитил титул чемпиона Восточного региона WBO в весовой категории до 90,71 кг. В 10-раундовом бою он выиграл у американца Гаррета Уилсона техническим нокаутом в девятом раунде. Кашинский продлил серию побед до 14 (13 - нокаутом) при отсутствии поражений. Уилсон потерпел 13-е поражение при 18 победах (9 нокаутом) и одной ничьей.

Вторую победу на профессиональном ринге одержал двукратный чемпион России среди любителей в весовой категории свыше 91 кг, серебряный призер Европейских игр - 2015 россиянин Гасан Гимбатов. В рейтинговом четырехраундовом поединке супертяжелой весовой категории он выиграл у грузина Торнике Пуричамиашвили по очкам. В послужном списке Гимбатова две победы (одна - нокаутом), ни одного поражения, у Пуричамиашвили - 10 побед (6 нокаутом), 6 поражений.

Почетным гостем турнира стал бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший, принявший российское гражданство в сентябре 2015 года. Он выступил на этом турнире в качестве рэп-исполнителя.