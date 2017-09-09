Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС. Владислав Жуков/. Спортивно-развлекательное мероприятие, организованное Департаментом спорта и туризма Москвы к 870-летию города, прошло в олимпийском комплексе "Лужники". Спортивную часть праздничного фестиваля посетили несколько тысяч человек.

Гостям мероприятия были доступны более 30 площадок, каждая из них была посвящена различным видам спорта - футболу, армрестлингу, экстремальному катанию на самокатах, воркауту и другим. Еще больше людей приехали в "Лужники" на большой концерт с участием известных российских исполнителей, таких как Noize MC, Макс Корж и Ольга Бузова. Спортивные площадки продолжали свою работу до 19:00, концерт завершился позднее.

Открытие фестиваля было запланировано в 11:00, однако уже за полчаса до заявленного времени на подходе к комплексу можно было заметить большое количество людей. Мероприятие вызвало интерес у москвичей и гостей столицы, поэтому уже с 10:50 площадки были фактически открыты. На входе посетителей встречали волонтеры, которые были готовы дать всю необходимую информацию по работе площадок.

И многие были вынуждены прибегнуть к их помощи - из-за обильной программы мероприятие растянулось практически на всю территорию олимпийского комплекса, из-за чего найти нужный объект временами было проблематично. Однако для посетителей это не стало проблемой. Скорее даже наоборот: каждому нашлось развлечение по вкусу, в том числе и юным гостям, которые с самого утра облюбовали площадку для экстремального катания на самокатах и скейтбордах.

С самого начала фестиваля на специально отведенных для этого разминочных рампах катались около 70 человек, большинство из них составляли дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Примечательно, что большое внимание организаторы уделили безопасности - на трек не допускались участники без средств защиты, а дети до 18 лет - без разрешения родителей. Но оно и не мудрено - финальные соревнования проходили на рампе под названием Big Air, высота которой составляет около пяти метров. Но, несмотря на внешнюю опасность затеи, мероприятие прошло без каких- либо эксцессов.

Пропаганда здорового образа жизни

Основную часть посетителей составила молодежь и семейные пары с детьми, именно на них была направлена практически вся программа фестиваля, одной из целей которого являлась пропаганда здорового образа жизни. Для этого всем посетителям предлагалось не только смотреть на мероприятия со стороны, но и принимать в них активное участие. Благо, зачастую для того, чтобы выйти на площадку в качестве участника, не нужно было быть специалистом в том или ином виде спорта - программа фестиваля в основном состояла из простых и понятных соревнований, правила которых волонтеры объясняли прямо на месте, а принять участие в них могли все желающие, независимо от возраста.

"На протяжении стольких лет организация мероприятия находится на высшем уровне, много экстремальных площадок, но развлечения при этом представлены для всех возрастов, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине в прыжках в воду Глеб Гальперин. - Сегодня в Москве праздник, и я советую посещать подобные фестивали всей семьей, такие мероприятия способствуют пропаганде здорового образа жизни, и это правильно. Вообще сейчас здоровый образ жизни стал модным, в этом плане не только Москва, но и вся страна значительно продвинулась, приятно приехать в любой парк и увидеть множество людей, катающихся на самокатах, гироскутерах, скейтбордах. Я считаю, что это правильно, и как спортсмен поддерживаю это обеими руками".

Одним из самых посещаемых мест стал открытый фестиваль по воркауту (уличным тренировкам), участниками которого стали более 100 человек. Соревновательная часть фестиваля включала в себя дисциплины, приуроченные ко Всемирному дню подтягиваний, - gimbarr, base battles 1x1, силовое троеборье и абсолютный смешанный стиль. Как и на остальных площадках, участие в фестивале воркаута было доступно как любителям, так и профессионалам, а за победу в состязаниях полагались специальные призы. "Сегодня не вышло, не удалось занять призовых мест, - сказал один из участников фестиваля Александр. - Но все равно здорово, что есть возможность показать себя в таком замечательном месте и посоревноваться с отличными ребятами".

Особой популярностью пользовалась площадка так называемых "семейных стартов", где проводились разнообразные развлекательные мероприятия для родителей с детьми. Кроме того, юным посетителям пришелся по вкусу фестиваль этноспорта: может быть, из-за причудливой соревновательной программы, куда вошли национальные виды спорта вроде лапты, перетягивания палки и боев в мешках, а, возможно, причиной этому стало включение в соревнования хороводно-танцевальной программы и мастер-класса по русской пляске. Но, так или иначе, зрителей возле данной площадки вплоть до закрытия спортивной части фестиваля было в достатке.

Развлечения на любой вкус

"Это хорошо, что тут часто проводятся такие праздники, можно сказать, что это подарок гостям столицы и москвичам от Департамента спорта и туризма Москвы, - сказал глава ведомства Николай Гуляев. - Здесь присутствуют все желающие приобщиться к спорту, физической активности. Мы постарались, чтобы всем было интересно".

Но фестиваль мог похвастаться не только соревновательной частью - гостям мероприятия и без активного участия в стартах было на что посмотреть. Например, по соседству с площадкой экстремальных видов спорта разместили автомобильный трек с препятствиями, предназначенный для показательных заездов на автомобилях и мотоциклах. Участники заездов демонстрировали различные трюки, в том числе с использованием дрифта, и не давали зрителям заскучать.

Гостям мероприятия (особенно самым юным) пришлось по вкусу близкое соседство зрительской площадки с самим треком: желающие могли увидеть заезды буквально с расстояния в несколько метров, не беспокоясь о собственной безопасности, которую обеспечивали надежные заградительные барьеры.

Не остались забыты и любители интеллектуального отдыха - они могли сыграть в шахматы.

Силачи и Джефф Монсон

Ближе к середине дня на территории олимпийского комплекса буквально не осталось свободного места. Москвичи и гости столицы разбрелись по различным площадкам, однако нельзя было не заметить оживление возле зоны, где проходил фестиваль "Стронгмен" (соревнования на силу), активная часть которого началась несколько позднее остальных. Суть турнира сводилась к простому принципу - кто больше раз перекинет большой бетонный шар через перекладину, поднимет штангу, гриф которой в разы толще обычного, а вместо блинов - автомобильные колеса, и быстрее пробежит дистанцию с грузом из тяжелых кислородных баллонов.

Зрительский ажиотаж вокруг данного фестиваля был едва ли не самым высоким на спортивном празднике в "Лужниках", причем одинаковым интересом у публики пользовались как мужские, так и женские соревнования. Еще бы, ведь не каждый день удается посмотреть на то, как представительница прекрасного пола с легкостью перемещают очень тяжелые предметы.

В частности, в женском финале участницам предстояло перебросить наибольшее количество раз через перекладину шар весом в 80 кг через перекладину. Победительнице турнира удалось сделать это целых шесть раз, что вызвало бурные аплодисменты публики. Мужчин ждало аналогичное состязание, только вес шара был увеличен уже до 150 кг. Борьба была бескомпромиссной, каждому из финалистов удалось выполнить упражнение более 20 раз. Ну а победителя выявила случайность - занявший итоговое второе место спортсмен сумел перебросить шар в заключительной попытке, но затратил на нее больше положенного времени.

Ну а после завершения соревновательной части и церемонии награждения участников фестиваля и зрителей ждал сюрприз - гостем мероприятия стал американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, который поздравил спортсменов, гостей и жителей столицы с 870-летием Москвы.

"Это особый день для Москвы, и я рад, что на празднике пропагандируются спортивные ценности, касающиеся того, что надо заниматься спортом, быть хорошим спортсменом, - сказал боец. - Для меня как для человека спортивного это важно, это потрясающий день для празднования, потому что Москва - отличный город, а Россия - замечательная страна. Могу только пожелать всем радости и быть счастливыми".